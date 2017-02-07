Gökçek’e göre Ege’deki depremler ‘suni’: Bölgede sismik araştırma yapan bir gemi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ege Denizi’nde iki günden bu yana meydana gelen dört etkili depremin ‘suni’ olabileceği endişesini taşıdığını söyledi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün ve bugün meydana gelen depremlerde bölgedeki çok sayıda ev hasar görürken sekiz kişi yaralanmıştı.

Aktif olarak kullandığı Twitter hesabından depreme ilişkin teoriler üreten Gökçek, “Araştırdım” dedikten sonra, bölgede sismik araştırma yapan bir gemi olduğunu savundu.

Geminin ne araştırdığı ve hangi ülkeye ait olduğunu acilen çözülmesi gerektiğini anlatan Gökçek, şunları yazdı: “Ben kim ne derse desin olası bir depremin suni olarak yapılacağından endişe taşıyorum. Mutlaka araştırılmalı ve kamuoyuna açıklanmalı. Tesla’yı öğrenirseniz ne demek istediğimiz çok daha iyi anlayacaksınız. Hatırlarsanız, TV’lerde Ağustos’ta deprem olacağını FETO’nun ağzından vermiştim. Amaç o tarihte olacak bir depremle Mehdiliğini ilandı. Olayı ifşa etmemiz o tarihte oyunu bozdu. Şu anda Türkiye’ye vurulmak istenen darbe, İstanbul civarında bir depremle Türkiye’yi ekonomik çöküntüye uğratmak. Bazıları olayı alaya alsa da önemsiyorum. İstanbul, Marmara ve Çanakkale civarında tüm denizaltılar ve büyük teçhizatlı gemiler kontrol altında tutulmalı.”