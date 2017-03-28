Gökçek ve ATO anlaşamadı, Erdoğan’dan ‘hakemlik’ istendi

Ankara’da yapımı yılan hikayesine dönen kongre merkezi ve fuar alanı için ortaklar aralarında anlaşamayınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan hakemlik yapmasını talep etti.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre 2015’te temeli atılan kongre merkezi ve fuar alanının ihalesi 2016’da yapılmış, ihaleyi 230 milyon liralık teklifle YDA-ATAK ortaklığı kazanmıştı ancak sonuç resmen ilan edilmemişti. Öte yandan ortaklar arasında anlaşmazlık yaşanması sebebiyle sözleşme imzalanamadığı için yapıma başlanamamıştı.

Ankara Ticaret Odası’ndaki (ATO) yönetim değişikliğinin ardından da iki büyük ortaktan Ankara büyükşehir belediyesi, Akyurt belediyesi ve Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ANKESOB) projenin devamını talep etti. ATO, Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Ankara Ticaret Borsası ise maliyetinin yüksek olduğu gerekçesiyle kendilerinin önerdiği yeni bir projenin yapılmasını talep etti.

Baran: Tavana araba asmayalım, ne olacak?

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in projesinin 230 milyona bitemeyeceğini, dövizdeki kur artışından ötürü 400 milyona bitirilebileceğini kaydederken, şunları söyledi: “Biz ise yeni bir projeyle Ankara’ya 200 milyon liraya uluslararası fuar ve kongre merkezi kazandırabiliriz. Başkan Gökçek’in projesinde salon sayısı 5. Oysa ilk etapta 2-3 salon yeter. Çünkü uluslararsı bir kongre düzenlemek için bugün harekete geçseniz 5 yıl sonra yapabilirsiniz. Çünkü bağlantılar 5 yıl önceden yapılıyor. Dolayısıyla yeni ihtiyaç hasıl olursa 5 yıl içinde bitirirsiniz, yeriniz de var. Ayrıca çatı, duvar malzemesinde de anlaşamadık. Gökçek, çelik konstrüksiyon istiyor. Neymiş tavana araba asacakmış. Asmayalım, ne olacak?”

Gökçek: Yapmayacaklarsa çekilsinler

Gökçek ise TOBB, ATO ve ATB’nin vaat ettikleri parayı vermemelerinden ötürü projenin gerçekleşmediğini ve kendilerinin projenin devamını istediklerini kaydederek, “Eğer yapamayacaklarsa çekilsinler. Biz Büyükşehir, Akyurt Belediyesi ve ANKESOB bu projeyi gerçekleştirmeye hazırız. Bahaneler ileri sürmesinler. Samimi değiller. Hem projeyi kendileri yaptılar hem de yapmamak için bahaneler uydurdular. Yapmak istemiyorlarsa bıraksınlar biz yapalım” dedi.

Bunun üzerine ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyerek, hangi projenin uygulanacağına karar vermesini talep etti. Böylece anlaşmazlığın Erdoğan tarafından çözülmesi istendi.