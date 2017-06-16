Gökçek ‘unutuldu’: Gölbaşı’da ölen polisler için ‘Kömür oldu’ diyen Beyaz Tv’ye ceza

Darbe girişiminde Gölbaşı’nda hayatını kaybeden 52 polis için “52 özel harekâtçı kömür oldu” ifadesi nedeniyle Beyaz Tv’ye ceza veren RTÜK, ifadelerin sahibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ismini rapordan çıkardı.

Mart ayında oğlu Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz Tv’de yayınlanan Dinamit programına katılan Melih Gökçek’in konuşması esnasında ekranda ’52 özel harekatçı kömür oldu’ ifadesi kullanıldı.

Programın sunucusu Latif Şimşek, sosyal medyadan gelen yoğun tepki üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Gökçek ise şu açıklamayı yaptı: “Ben atılan bombanın verdiği hasarın büyüklüğünü belirtmek için ‘Oradaki her şey bombanın tesiriyle yandı ve kömür oldu’ dedim. Şehit ailelerinden özür diliyoruz. Bu KJ’nin verilmesi büyük bir hata. Bunun hesabını soracağız.”

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre şikayetler üzerine RTÜK rapor hazırladı.

Beyaz TV’ye 23 bin 581 lira ceza veren RTÜK, Gökçek’in adını rapordan çıkardı.

Raporda şu ifadeler kullanıldı: “Dinamit adlı programda, hem kullanılan görüntü hem de alt bantta yer alan ‘52 özel harekâtçı kömür oldu’ ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. Her ne kadar program sunucusu ve program konuğu kullanılan alt bant için tekrar tekrar özür dilemiş olsalar da şehit ailelerini incitecek ve vatandaşları üzecek ifadelerden kaçınılması gerektiği kanaatine varılmıştır.”