Gökçek imar değişikliğini savundu: Çankaya Belediyesi Anıtkabir’i park olarak kullanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anıtkabir için yapılan tartışmalı imar planı değişikliğine MHP ve CHP’li meclis üyelerinin de oy verdiğini söyledi.

Anıtkabir için hazırlanan yeni imar planı değişikliğinin askıya çıkmıştı. Mimarlar Odası da planla Anıtkabir alanında yeni bir yapılaşmanın önünün açıldığını iddia etmişti. Gökçek ise plan değişikliğiyle zaten var olan bir yapının resmileştirildiğini kaydetmişti.

Reklam

‘Yeni yapı yok’

Gökçek, bugün Anıtkabir değişikliğiyle ilgili yalanlama açıklaması yaptı.

Basın toplantısında kameraların karşısın geçen Gökçek, “Yapılan iş sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik” diye konuştu.

Askeri lojlanların değişikliğe kadar kaçak statüsünde olduğunu belirten Gökçek, yapıyı meşru hale getirdiklerini, ‘Çankaya Belediyesi’nin suçunu ortadan kaldırdıklarını’ söyledi.

“Askeriye, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden talep etti, bu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyelerinin oybirliğiyle geçti” diyen belediye başkanı, “Yapılan iş son derece meşru. Sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık. Mülkiyet de Milli Savunma Bakanlığı’na ait” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li belediyeye suçlama

Gökçek, şöyle devam etti: “Anıtkabir’le bu yerin fiilen bir ilişkisi yok, Anıtkabir planı içerisinde kalan bir yer değil. Sadece plan gereği sit alanı içine alınmış. Altı tane askeri lojman yıllar önce yapılmış, yapılırken bir Allah’ın kulunun sesi çıkmamış, Mimarlar Odası ses etmemiş. Kaçak yapılan binaların kontrolü ilçe belediyelerine aittir. İlçe belediyeleri kalkıp ‘Bu binaları neden yaptın’ dememişler. Çankaya Belediyesi’nin kullandığı Anıtpark, Anıtkabir’in içi sayılıyor. Anıtkabir’i park olarak kullanıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor.”