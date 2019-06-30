Gökçek döneminin cipi düğün arabası oldu

Melih Gökçek’in Ankara Büyükeşhir Belediye Başkanlığı döneminde büyük paralar ödenerek alınan cip tipi araçlar, Mansur Yavaş’ın talimatıyla düğün arabası olarak kullanılacak.

Maddi durumu iyi olmayan çiftler düğünlerinde bu cipi kullanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katıldığı bir programda kullandığı, “Belediyede üç cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş” ifadeleriyle gündeme gelen ciplerden biri genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu.

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Yavaş’ın, ciplerin ihale yoluyla satışı gerçekleşene kadar maddi durumu iyi olmayan yurttaşların düğünlerinde kullanılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.