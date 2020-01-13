Gökçek dönemi soruşturması: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı

Melih Gökçek döneminde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ANFA’ya 2015 yılında 1.7 milyar liraya ihale edilen bir işe yönelik belediyece başlatılan soruşturma tamamlandı. Müfettişler, işin piyasa fiyatının çok üstüne yapılarak belediyenin 576 milyon lira zarara uğratıldığını tespit etti. Belediye suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 28 Aralık 2015’te ANFA Şirketi’ne 1 milyar 722 milyon lira bedelli, ‘Ankara İl Sınırları İçerisinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediyemize Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı’ işini ihale etti.

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2015 yılında yapılan ihalenin sözleşmesi 20 Ocak 2016’da imzalandı. 31 Aralık 2018’de tamamlanması planlanan iş, Genel Sekreterlik Makamı’nın 2 Ocak 2018 tarihli onayı ile 2 Nisan 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Metrekareler yükseltildi

Teftiş Kurulu’nun incelemelerinin ardından, işin ihalesinde iş kalemi olarak 5 bin 301 pozun yer aldığı, ancak işin uygulaması esnasında 1817 pozda çalışılmadığı belirlendi. Bununla birlikte yapılan pozlardaki belirtilen metrekarelerin hakediş evraklarında yükseltilerek yansıtıldığı tespit edildi.

Kurul raporunda, yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarından çok yüksek olduğu ve fiyatı yüksek olan imalatların miktarının artırılması nedeniyle idare zararına neden olunduğu da vurgulandı.

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İhaleyi alan şirketler hakkında da idareyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle ek soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



