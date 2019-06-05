Gökçek, Çam Grubu’na beş günde bir ihale vermiş, 1.5 liralık çamı 21 liraya almış

AKP’li Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek’in Çam Grubu’na her beş günde bir ihale verdiği, şirketin 1.5 liralık kara çamları 21 liradan aldığı iddia edildi.

Daha önce de köşesinde Söğüt İnşaat, Soysal İnşaat ve Genç İnşaat gibi şirketlerin Ankara büyükşehir belediyesi ile ilişkilerini ele alan Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, bugünkü köşesinde Çam Grubu’nu ve Ankara’da su bardak dolum makinesinden araç kiralamaya, elektronik arşivlemeden personel alımı ve taş toplama makinesi alımına, birçok farklı faliyet alanında aldığı ihaleleri anlattı.

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Çam Grubu’nun sahibi Ali Okan Çam, sosyal medya hesaplarından AKP iktidarı ile içli dışlı olduğunu gizleme ihtiyacı bile duymadan partinin kongrelerinden paylaşımlar da yapıyormuş.

Ağırel’in verdiği en çarpıcı bilgilerden biri de belediye adına kara çam ve herek (fidanların yanına dikilen ahşap kazık) alımlarının çok yüksek fiyattan alınmış olması: Ağırel’in kendisinin teklif aldığı bir şirkette kara çam adedi için 1.5 lira teklif verilirken, yazarın hesabına göre Çam Grubu’nun çamları 21 liraya geliyor. Buna göre 1 milyon ağaçta devletin belediyesinin uğradığı zarar 19.5 milyon liraya ulaşıyor.

Yazarın şirketin faliyetlerine ilişkin verdiği diğer bilgiler ise şöyle:

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“2013 ve Gökçek’in istifa ettiği 2017 yılına kadar Ali Okan Çam’ın aldığı ihaleler inanılır gibi değil. Aldığı ihalelerin yüzde 98’i ASKİ’den. Yani Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi.

İki yılda 150 ihale – toplam bedel 450 milyon TL

Toplamda ise iki yıl içerisinde tam 150 ihale almış ve toplam tutar 450 milyon TL. Yani ayda 6-7 İhale almış. Yani beş günde bir ihale almışlar.

“Ne var bunda çalışmışlar almışlar” diyorsanız bir soluklanın!

Çünkü yazdığım bu firmalar ne hikmetse Melih Gökçek görevi bıraktıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihale almamış.“

Grubun Ankara büyükşehir belediyesine iş yapan diğer şirketlerinden bazıları, yaptıkları işler ve kaç ihale aldıklarına ilişkin bilgiler şöyle:

Çam Güvenlik – güvenlik hizmetleri (2013-2015 yılları arasında ASKİ’den 13 ihale)

Uluslararası Prestij Medya – (2012-2015 yılları arasında ASKİ den 34 ihale)

Çam Grup Dış Tic. – su bardak dolum makinesi, taş toplama makinesi, hazır beton alımı vb. (2013 – 2014 yılları arasında ASKİ’den 12 ihale, İST Asfalt’tan dört ihale, İSTGÜVEN’den bir ihale)

İmaj Dizayn – elektronik arşivleme (2013-2015 yılları arasında 47 ihale)

Kristal Yapı Merkez – fidan alımı (2010-2015 yılları arasında 32 ihale)

Altın Yapım – araç kiralama, yüzme havuzu işletme, personel alımı (2015 yılında altı ihale)