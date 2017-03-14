Gökçek Amerikalı gazetecileri nasıl dumura uğrattı!

Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, Amerikalı gazetecileri dumura uğrattı.

Nasıl mı?

‘Sizi Erdoğan’la görüştüreceğim’

Gökçek, bu ay başında aralarında New York Times, Washington Post, Associated Press ve Huffington Post muhabirlerinin de bulunduğu 11 Amerikalı gazeteciyi “Sizi Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’la görüştüreceğim” diye Ankara’ya davet etti.

Önce nutuk!

Gökçek davetine icabet edip ABD’den kalkıp gelen gazetecileri önce karşısına oturtup Yahudi ve Amerikan düşmanlığıyla dolu bir nutuk çekti.

Hatta Türkiye’deki depremlere de ABD ve İsrail’in neden olduğunu söyledi. Araya ‘IŞİD’in sahte bir örgüt olduğunu’, dahası ‘ABD tarafından kurulduğunu’ da sıkıştırdı, kanıt olarak da örgütün İsrail’e hiç saldırmamasını gösterdi.

Propagandaya gel!

Amerikalı gazeteciler Gökçek’i ‘sabırla’ dinlerken akılları Erdoğan’la randevudaydı. Ne var ki çok geçmeden kandırıldıklarını anladılar. Programda Erdoğan’la görüşme yoktu.

Davetin tek amacı vardı: Amerikalılara Türk propagandası yapmak.

Randevudan haberleri yoktu

Gruptaki New York Times muhabiri Gardiner Harris izlenimlerini şöyle yazdı: “Erdoğan’la randevunun başından beri programda bulunmadığı anlaşılınca Türk yetkililerle son dakika görüşmeleri kotarıldı. Gökçek’in ekibine göre bu randevular çoktan ayarlanmıştı . Ama kimle görüştüysek randevudan yeni haberi olduğunu söyledi.”

Harris şöyle devam etti: “Söz konusu yetkililer dünyada olup bitenlere Türkiye’nin nasıl yaklaştığını canla başla anlatıyordu, ama bu yaklaşımın neden hiçbir etki yaratmamadığını ya da bir grup yabancı gazeteciyi kandırmanın durumu düzeltmek için yapılacak en iyi şey sayılamayacağını anlamıyordu.”

Gökçek her daim yardıma hazır

Gökçek bir akşam gazetecileri mükellef bir akşam yemeği sofrasına oturttu. Kandırıldıklarını anlayan gazetecilerden bazıları yemeğe elini bile sürmedi.

Gruptaki bir gazeteci Gökçek’e neden böyle bir şey yaptığını sorunca şu yanıtı aldı: “Batı medyasını bize karşı önyargılarından arındırmak için bu riski almaya değerdi. Size yardım etmeye çalışıyorum ve çabamı sürdüreceğim.”

Dersimiz darbe girişimi

Gazetecilerin aralarında Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi yetkililerle yaptıkları görüşmeler ise hep 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kanlı fotoğraf ve videoların gösterilmesiyle başladı.

Harris şöyle yazdı: “Fransa’nın da 2015’taki Paris saldırılarının ardırdan OHAL ilan ettigini söylediler. İyi de Fransızlar on binlerce insanı tutuklamadı, 100 binden fazla insanı tasfiye etmedi. Türk yetkililer darbenin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair ABD’ye kapsamlı kanıtlar sunduklarını söylediler. Ama hiçbiri o kanıtlardan birini bile bizimle paylaşmadı.”

Yine bekleriz

Amerikalı gazeteciler, Erdoğan’la görüşmek için geldikleri Ankara’dan Erdoğan’ın yüzünü bile göremeden ayrıldı.

Washington’a döndüklerinde ise bazıları şöyle bir email aldı: “Nisanda sizi Türkiye’ye bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sizi kabul edecek.”