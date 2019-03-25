Gökçeada’da HDP’nin seçim aracına silahlı taciz

Gökçeada’da seçim çalışması yapan HDP seçim aracı “Burayı terk edin” diyen silahlı bir kişi tarafından uzun süre takip edildi. Silahını gösteren saldırgan şahıs, HDP seçim aracı emniyetin önüne gelince takibi bıraktı.
Evrensel’den Seçkin Sağlam’ın haberine göre Gökçeada merkezindeki üniversite civarında başlayan takip yarım saat kadar sürdü.
Araçta Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Veysi Kutluay, HDP il yöneticisi Nihat Yalçın ve 24 Haziran seçimleri HDP Çanakkale milletvekili adaylarından Adile Yalçın bulunuyordu.
Aracın birkaç sefer önlerini kesmeye çalıştığını söyleyen Yalçın, plakayı alıp şikayetçi olduklarını söyledi.