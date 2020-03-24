Gökçeada’da evde kalma sözü verene Netflix hediye

Çanakkale’ye bağlı Gökçeada’da evde kalma sözü veren tüm yurttaşlara belediye tarafından ücretsiz Netflix aboneliği verileceği duyuruldu.
Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çelik, corona virüs salgını nedeniyle yurttaşların evde vakit geçirmesini teşvik etmek için kolları sıvadı.
‘Gökçeada evde kal, sağlıklı kal!’
Evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye edileceğini Facebook hesabından duyuran Çetin şunları kaydetti: “Gökçeada Belediyesi olarak corona virüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz. Haydi Gökçeada evde kal, sağlıklı kal!”
Kampanya sayesinoe Gökçeada’da yaşayanlar ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL’den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.