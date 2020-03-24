Gökçeada’da evde kalma sözü verene Netflix hediye

Michigan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur Başer, Türkiye’de uzun vadede en az 32 milyon kişinin corona virüsünden etkileneceğini ifade ederek, tedavide solunum cihazlarının önemine dikkat çekti: “En az 320 bin solunum cihazına ihtiyaç duyulacak. Bu insanlar makineye bağlanmaz ise ölüm oranı yüzde 90’lara çıkabilir.”