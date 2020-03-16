Gökçeada ve Güney Marmara hattında feribot seferleri iptal

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine ve Güney Marmara hattında yapılacak tüm feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle deniz ulaşımını aksatıyor.

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasının duyurusunda, Gökçeada-Kabatepe ile Güney Marmara hattındaki tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada ilçesine de sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15, Geyikli’den Bozcaada’da ilçesine saat 08.00 seferleri yapılamadı. Fırtına nedeniyle Bozcaada’dan saat 10.00 ile Geyikli’den saat 11.00 seferleri de iptal edildi.

Öte yandan, Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu seferleri devam ediyor.