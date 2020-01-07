Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal

Çanakkale’nin Ege Denizi’nin kuzeyindeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın sabah yapılması gereken feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege’de Bozcaada’dan saat 07:15 ve 10:00, Geyikli’den saat 08:00 ve 11:00 seferleri ile Gökçeada’dan saat 07:00 ve Kabatepe’den de saat 09:00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Güney Marmara hattında ise Avşa’dan saat 06:00, Marmara’dan saat 06:45 ve Balıklı’dan saat 07:45 seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.