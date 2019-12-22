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Yaramazlara biraz batar!

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozacada’ya bugün feribot seferleri yapılmadı. Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın sabah yapılması gereken seferlerin de iptal edildiği açıklandı. 

Fotoğraf: DHA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi’nde devam eden lodos fırtınası nedeniyle, yarın sabah Bozcaada’dan saat 07.15, Geyikli’den saat 08.00 ve Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den de saat 09.00 seferleri yapılmayacak. 

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