Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe’den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.