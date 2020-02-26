Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe’den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

