Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale’de Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 11:00’deki ve Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 13:00’deki tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Seferlerin Kuzey Ege Denizi’nde kuvvetli esen poyraz ve sağanak yağış nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferlerde herhangi bir aksama yok.