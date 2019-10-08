Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale’de Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 11:00’deki ve Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 13:00’deki tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 

Reklam

Seferlerin Kuzey Ege Denizi’nde kuvvetli esen poyraz ve sağanak yağış nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferlerde herhangi bir aksama yok.

SON HABERLER

Çizer Musa Kart: Ben tutukluyken torunum, çalışıp tatil parası biriktirdiğimi sanıyordu

Cumhuriyet davasında yargılanıp 14 aya yakın hapiste kalan gazetenin eski çalışanı, çizer Musa Kart, tahliye olunca onun tatil parası biriktirmek için Kandıra’daki fabrikada çalıştığını sanan torunu ve ailesinin diğer fertleriyle tatil yaptı. Yaşanan dava süreci için “Doğrusu bu kadar espriyi bir arada görmemiştim” diyen Kart, cezaevinde tasarladığı kitap projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...