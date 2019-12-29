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Yaramazlara biraz batar!

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Çanakkale’deki Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Gökçeada’dan saat 07:00, Kabatepe’den ise saat 09:00 seferleri yapılamadı. Gestaş firmasının açıklamasına göre, Gökçeada’dan saat 13:00 ve 18:00’de, Kabatepe’den ise saat 20:00’deki tarifeli seferler de yapılmayacak. Günün tek seferi Gökçeada’dan saat 10:00, Kabatepe’den saat 15:00’de yapılacak.

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Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın kuzey ve orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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