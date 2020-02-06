Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

Reklam

Açıklamada, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 13:00, Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 15:00’teki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

SON HABERLER

Reuters: 2018 döviz tedbirleri, yabancı yatırımcıyı ürküttü

Türkiye’nin 2018 yılındaki kur krizine karşılık olarak aldığı tedbirler finans piyasalarının o dönem serbest düşüşe girmesini engellediği, ancak yabancı yatırımcıların paralarını Türkiye’ye getirmekten ürkmesine ve ekonominin ise içine kapanmasına yol açtığı bildirildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...