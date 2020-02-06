Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 13:00, Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 15:00’teki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.