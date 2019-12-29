Gökçeada, Bozcada ve Güney Marmara hattındaki tüm feribot seferleri iptal

Çanakkale’de Kuzey Ege ve Marmara Denizi’nde yarın etkili olması beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattındaki adalara tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji’nin yarın Marmara ve Kuzey Ege denizi için yaptığı kuvvetli poyraz fırtınasını nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarın yapılacak tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Ayrıca, yine Gestaş tarafından ulaşım sağlanan Güney Marmara hattında ise Erdek’ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal oldu.

Firma, Kuzey Ege Denizi’nde zaman zaman etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, bugün Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferlerini iptal etmişti.