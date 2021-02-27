Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu denizde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA

Batan teknedeki kişilerin kimlikleri belirlendi.

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Laz Koyu açıklarında batan fiber tekneden kıyıya yüzerek çıkanların uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olduğu tespit edildi.

Cansız bedenine ulaşılan kişinin ise tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk olduğu belirlenirken, kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan Çanakkale’den Gökçeada’daki çalışmalara katılmak üzere çok sayıda dalgıç polis ekibi ile jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekibi de ‘Gökçeada-1’ gemisiyle getirildi.

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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Laz Koyu açıklarında içinde beş kişinin bulunduğu teknenin batmasıyla ilgili olarak, bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Olayın herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Çetin, şunları kaydetti: “Dört askeri personelimiz ile Gökçeada’da Şahinkaya köyünde bir otel sahibi ve aynı zamanda ülkemizin off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile birlikte balık tutmak maksadıyla denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık. Olay ilk vuku bulduğu andan itibaren Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş, Gökçeada Kaymakamımız Serhat Doğan ve devletimiz bütün güçleriyle birlikte arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.”