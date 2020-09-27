Ege Denizi’nde, Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15:22’de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri, 26.52 kilometre ile Yunanistan’ın Halkidiki adası ve 127.84 kilometre ile Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi oldu. Derinliği 11.73 kilometre.

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AFAD’ın verilerine göre dün akşam da saat 21:39’da Yunanistan’ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde meydana gelmişti.