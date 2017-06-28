MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü camianın bilinen isimlerinden Ozan Arif hakkında ‘Şerefsiz’ adlı şiirinde geçen ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Bahçeli’nin avukatı Yücel Bulut tarafından yapılan açıklamada, Ozan Arif diye bilinen Arif Şirin’in ‘hakaret dolu beyan ve ifadeleri’ üzerine hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

MHP lideriyle arasındaki gerginlikten dolayı parti etkinliklerine çağrılmayan Ozan Arif, muhalif lider adayları ve bazı vekillerle benzer bir konum alarak referandumda ‘Hayır’ deme çağrısında bulunmuştu.

‘Gocunan şerefsizdir’

Ozan Arif’in “İsim-misim vermedim, korktuğumdan sanmayın. Gocunan şerefsizdir, bunu bari anlayın” dizeleriyle başlayan ‘Şerefsiz’ adlı şiiri şöyle:

“Sus!.. Kraldan fazla kralcı olma,

Utan ulan biraz utan şerefsiz!..

Sakın ha beyliği ağzına alma,

Konuştukça boka batan şerefsiz!..

Beylik kim, sen kimsin tövbe et tövbe!..

Bey kısmı ellere kalır mı gebe?

Senden aşirete bey mi olur be?

Aşireti ele satan şerefsiz!..

Aşiretin temel taşını söküp,

Hayalini söküp, düşünü söküp,

Kurtları aldatıp dişini söküp,

Götürüp davara katan şerefsiz!..

Kendi eski kapımızı batırdın,

Yeni diye el kapsına götürdün!

Kendin gibi sevdamızı bitirdin,

Kendi gönüllerde biten şerefsiz!..

Vâkıf olamadın bizdeki aşka!

Eller ile girdin devamlı meşke!

Bu gün böyle dersin yarın bir başka

Sözünü yalayıp yutan şerefsiz!..

Yalan mıyım dansöz gibi kıvırdın,

Yönümüzü başka yöne çevirdin,

Şoför yaptık arabayı devirdin,

Bizi uçuruma atan şerefsiz!..

Bülbül idik gülümüzden ettin sen!

Töremizden ilimizden ettin sen!

Yahu bizi yolumuzdan ettin sen,

Rotan belirsiz be rotan şerefsiz!..

Böğürmeden konuş adam ol önce,

Çıtın çıkmaz el hakaret edince,

Ele çıkmaz ama bize gelince,

Çatlak zurna gibi öten şerefsiz!..

Ne huzur bıraktın ne bizde dirlik,

Bundan sonra seni görmemek körlük,

Sadece sen değil seninle birlik,

Artık sana alkış tutan şerefsiz!..

Çok geç anlaşıldım içim yanıyor,

Ama şükür artık herkes tanıyor!

Halâ kendisini kağnı sanıyor,

Kağnı gölgesinde yatan şerefsiz!..

Vatan-matan bu Arif‘i kandırma,

Kendini hiç vatanperver sandırma,

Senin derdin koltuk, lafı döndürme,

Senin umrunda mı vatan şerefsiz!”