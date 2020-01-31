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Yaramazlara biraz batar!

Göçmenleri İstanbul vaadiyle Gebze’de bırakıp anlaşmalı taksicilere teslim eden çeteye operasyon

Yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenleri doğudaki illerden İstanbul’a götürme vaadiyle Gebze’de bırakan, ardından anlaşmalı oldukları taksicilere teslim eden çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

Taksicilerin aldıkları göçmenleri, fahiş ücret karşılığında İstanbul’a götürüp şehrin ücra köşelerinde indirdiği ortaya çıktı. Takip sonucu belirlenen şüphelilerin Diyarbakır ve Kocaeli’deki adreslerine baskın düzenledi.

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Baskınlarda C.A., A. K., Y.Ö., K.Ç., Y.D., H. Ç., B.Z. ve Ş.G. gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Bu sırada şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, “Beyler güzel bir poz alın da yakışıklı çıkalım” diye bağırdı.

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