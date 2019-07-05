Göçmen kurtardığı için cezalandırılmak istenen kaptan: Yine yaparım

Libya açıklarında kurtardığı Afrikalı göçmenleri İtalya’nın Lampedusa adasına getirmesine izin verilmemesi üzerine kendisini engelleyen asker ve polis kuvvetlerini atlatarak limana yanaşmayı başaran ‘Sea-Watch 3’ gemisinin kaptanı Carola Rackete, “Yeniden denize dönersem ve aynı durumla karşılaşırsam, tereddüt etmeden yeniden göçmenleri kurtarıp güvenli limana getiririm” dedi. İzinsiz göçmen getirdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Rackete, göçmenler hakkında söyledikleri dolayısıyla İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye dava açacağını da açıkladı.

Kaptan Carola Rackete. Fotoğraf: The Guardian

31 yaşındaki Alman kaptan Carola Rackete, The Guardian’a, göçmenleri kurtarıp İtalya’nın Lampedusa adası limanına getirdiği süreçte başından geçenleri anlattı.

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Aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin kendisi hakkında yaptığı yorumlara “İnsanların hayatı, politik oyunlardan daha önemlidir” diyerek karşılık veren Rackete, İtalya’nın Lampedusa adası limanına göçmenleri bırakır bırakmaz tutuklanmış, ardından ev hapsine alınmış, ancak serbest bırakılmıştı.

The Guardian’a, Lampedusa’ya Libya açıklarından kurtardığı 42 Afrikalı göçmenle geldiğini söyleyen Rackete, göçmenlerin Libya’ya geri döndüklerinde işkence ve hapisle karşılaşacaklarını söylemeleri üzerine onları Trablus limanına götürmekten vazgeçerek İtalya’ya yöneldiğini anlattı.

Rackete, 12 Haziran’da kurtardığı göçmenlerle İtalya sularına yöneldikten birkaç gün sonra, İtalyan yetkililerin kendisini göçmen gemilerinin kabul edilmeyeceğine ilişkin yeni güvenlik uygulaması hakkında bilgi verdiklerini belirtti. Rackete, gemideki göçmenlerin çeşitli hastalıkları bulunduğunu, en çok da psikolojik sorunlardan muzdarip olduklarını söyleyerek, Lampedusa’ya girene kadar geçen süreçte en çok onların denize atlayarak intihar etmelerinden korktuğunu anlattı.

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Göçmenlerin Post-Travmatik Stres (PTSD) sorunu olduğunu belirten Rackete, bu durumun, onların Libya’da uğradıkları şiddetten kaynaklandığını söyledi.

Gemide göçmenlerin giderek kötüleşen durumu üzerine kendilerine uygulanan blokaja rağmen Lampedusa limanına girmeye karar verdiğini anlatan Rackete, İtalyan yetkililerin böyle bir durumda kendisini ‘yasadışı giriş yapmaktan’ ceza alacağına ilişkin uyardıklarını kaydeden Rackete, buna rağmen 28 Haziran gecesi İtalyan hücumbotlarıyla çarpışma riskini göze alarak limana girmek için harekete geçtiğini anlattı. İtalyan hücumbotlarını atlatmayı başardıklarını söyleyen Rackete, bu girişimden önce gemideki mürettabatın da görüşünü aldığını ve onlardan onay aldığını belirtti.

Tıbbi müdahale gerektiren iki göçmenin, daha önce gemiden tahliye edildiğini ve o gece kalan kırk göçmeni karaya çıkarmayı başardığını anlatan Rackete, denizdeki göçmenleri kurtarmış ve yardım etmiş ada halkının kendisini alkışlarla karşıladığını söyledi.

Tutuklanıp serbest kaldıktan sonra uzun bir ceza davası süreciyle karşı karşıya kalan Rackete, Salvini’nin kendisini, ‘ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu’ gerekçesiyle İtalya’dan sınırdışı etmek istediğini de kaydetti.

‘Denize dönmeyi ve göçmenleri kurtarmayı umuyorum’

Salvini gibilerin Avrupa’da bir ‘fenomen’ haline geldiğini söyleyen Rackete, Almanya ve Britanya başta olmak üzere aşırı sağcı partilerin Avrupa’da, göçmenlerle ilgili herhangi bir gerçek bilgiye dayanmadan göçmenler üzerinden güç kazandıklarını vurguladı.

“Göçmenleri kurtarma hareketimin Avrupa’da göçmenler için kalıcı çözümler bulunmasına yönelik adım atılmasına yol açmasını umuyorum” diyen Rackete, ‘yakında yeniden denize dönmeyi umduğunu’ da ekledi.

Rackete, The Guardian’a son olarak şunları söyledi: “Apartman dairem yok, otomobilim yok, düzenli gelir elde etmek ve aile kurmak umurumda değil, bu sorumluluğu yerine getirmekten hiç bir şey beni alıkoyamaz. Denizde aynı durumla bir kez daha karşılaşırsam, aynı şeyi tekrar yapmakta hiç tereddüt etmem.”

Öte yandan Reuters’in haberine göre, Rackete’nin avukatı Alessandro Gamberini, İtalya İçişleri bakanı Salvini’nin Rackete hakkında söylediği ‘korsan’ ve ‘kanunsuz’ sözlerinin hakaret niteliğinde olduğunu, bu sözler nedeniyle Salvini’ye dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.