İsrail semalarında göç yolundaki sığırcıklar… (Amir Kohen / Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
İsrail semalarında göç yolundaki sığırcıklar… (Amir Kohen / Reuters)
HDP’li eski milletvekili ve eski Mardin belediye başkanı Ahmet Türk, Türkiye’nin olası bir Afrin operasyonu için “Yüzyıllarca sürecek bir kin ve nefrete neden olur” dedi. Türk, böyle bir müdahalenin sonuçlarının ‘çok ağır olacağını’ savundu.
Almanya’da PKK destekçilerine yönelik soruşturmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili bugün savcılıktaydı. NTV’nin haberine göre, Ankara başsavcılığının konuyla ilgili bilgisine başvurmak üzere davet ettiği Akşener adliyeye avukatıyla birlikte gitti. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile görüşen Akşener, yaklaşık 1.5 saat sonra […]
Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi (PYD) uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi’ni, Türkiye’nin Afrin’e operasyon tehdidine karşı harekete geçmeye çağırdı.