Diken

Yaramazlara biraz batar!

SON HABERLER

Akşener, ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasıyla ilgili savcılığa bilgi verdi

  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili bugün savcılıktaydı. NTV’nin haberine göre, Ankara başsavcılığının konuyla ilgili bilgisine başvurmak üzere davet ettiği Akşener adliyeye avukatıyla birlikte gitti. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile görüşen Akşener, yaklaşık 1.5 saat sonra […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...