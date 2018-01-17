HDP’li eski milletvekili ve eski Mardin belediye başkanı Ahmet Türk, Türkiye’nin olası bir Afrin operasyonu için “Yüzyıllarca sürecek bir kin ve nefrete neden olur” dedi. Türk, böyle bir müdahalenin sonuçlarının ‘çok ağır olacağını’ savundu.