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Yaramazlara biraz batar!

Göç bir haftadır devam ediyor: Üç sığınmacı hayatını kaybetti, 164’ü yaralandı

Yunanistan ve Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılar bir haftadır Edirne’ye akın ediyor. Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacı akınını durdurmak için müdahaleleri sonucu üç kişi hayatını kaybederken, 164 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib kentinde 27 Şubat’a 33 askerin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından Türkiye’nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıları durdurmama yönünde kararıyla Edirne’de hareketlilik başlamıştı. Binlerce sığınmacının Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’na açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na yığılması üzerine Yunan tarafı kapıyı kapatmıştı.

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Edirne’nin Pazarkule Sınır Kapısı’na giden yol üzerinde bulunan Karaağaç Mahallesi’nde geçiş için bekleyenler, yol boyunca satıcılara uğrayıp gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Sığınmacılar fiyatları yüksek bulurken, esnaf fiyatların normal olduğunu öne sürüyor

Taksiye parası yetmeyenler at arabasıyla gidiyor

Sığınmacıları Yunanistan sınırına taşıyan taksicilerin ücretini de yüksek bulanlar, alternatif olarak at arabalarına yöneliyor. Sınıra kişi başı 5 liradan at arabalarıyla sürekli sığınmacı taşınıyor. Alanda bulunan motosikletli kişiler de para karşılığı zaman zaman sınıra sığınmacı taşıyor.

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