Goal muhabirine göre Barça’da da ‘yolun sonu görünüyor’: Arda’nın burada arkadaşı yok, herkes gitmesini istiyor

Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısının ardından milli takımı bırakan Arda Turan’ın Barcelona’da da istenmediği öne sürüldü.

‘Luis Enrique döneminde bile oynayamadı’

Goal Barcelona muhabiri Ignasi Oliva, “Luis Enrique’nin isteğiyle transfer edildi fakat Luis Enrique döneminde bile oynayamadı” dediği 30 yaşındaki oyuncunun satış listesinde olduğunu ifade etti.

‘Burada arkadaşı yok, herkes gitmesini istiyor’

Oliva, geldiği günden bu yana bir kez bile basın toplantısı düzenlemediğine dikkat çektiği Turan’ın kulüpteki geleceğiyle ilgili şunları yazdı: “Bu konuda Neymar’dan bile daha kötü. Katalan basınına asla konuşmadı, kimseye selam dahi vermedi. Burada arkadaşı yok. Açıkçası herkes onun gitmesini istiyor.Bana kalırsa Arda’yı isteyen kulüpler, Barcelona’nın onu satmak istediğini biliyor. Bu yüzden satış yaz sonuna kalabilir. Çünkü bu şartlar altında değeri her geçen hafta düşüyor. O, Barça için hiçbir zaman yararlı bir futbolcu olmadı; o yüzden satış listesinde. Aldığı maaşa göre performansı çok düşük. Davranışları iyi değil ve aynı zamanda yaşlı. Barcelona’da bir geleceği yok. En azından Camp Nou’da…”