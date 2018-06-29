GMO’dan Suriye’den ithal patatese tepki: Kimyasal kalıntı olabilir

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak Suriye’den patates ithal edilmesine yönelik, “Kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bölgede yetiştirilen patatesin ithal edilmesinde gıda güvenliğiyle ilgili ciddi tereddütlerimiz var” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci son dönemde satış fiyatlarında ciddi artışlar olan patates konusunda Suriye’de Türkiye’nin kontrole aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını ifade etmişti. Zeybekci, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiği bilgisini vermişti.

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Patatesin dünyanın her yerinde üretilebilen gıdaların başında geldiğini vurgulayan Toprak, Türkiye’nin de dünyanın en çok patates üreten 20 ülkesinden olmasına karşın özellikle son beş yılda ekili alanların azaldığını dile getirdi.

Fiyat artışının sebebi olarak spekülatörlerin gösterilmesini de eleştiren GMO şube başkanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın “50 kuruştan satılırken ne ara 5- 6 TL’ye satılmaya başlandı anlayabilmiş değilim” demesini hayretle karşıladığını söyledi: “Ekili alanların giderek azalmasının yanında, özellikle küresel ısınma sonucu tarım topraklarının kuraklaşması, su kaynaklarının nüfus artışına oranla gittikçe azalması, tarımsal ve hayvansal ham madde fiyatlarını artıran diğer ekonomik etkenlerdir.”

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Bakan Fakıbaba’nın “Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım” sorusuna da eleştiri getiren oda başkanı şu soruları yöneltti: “Söz konusu patateslerin ülkemize girmeden akredite bir kuruluş tarafından analizleri yapıldı mı? Patateslerin yetiştirildiği bölgedeki toprak ve su analizleri yine akredite bir kuruluş tarafından yapıldı mı? Gerek patateste gerekse toprak ve suda kimyasal kalıntı veya ağır metaller mevcut mu? Yapıldığını umduğumuz analizlerin sonuçları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?”

Son olarak geçtiğimiz nisan ayında Şam’ın Doğu Guta bölgesinde 50’den fazla kişinin öldüğü iddia adilen bir kimyasal silah saldırı yapılmıştı.