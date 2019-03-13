Gloria Jean’s ve Hacı Sayid Baklavaları’ndan konkordato ilanı

Türkiye’nin tanınmış markalarından Hacı Sayid Baklavaları ve kahve zinciri Gloria Jean’s konkordato ilan etti.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre 39 şubeli baklava şirketi, 70 şubeli kahve şirketi ve Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri ve söz kosunu şirketlerin sahipleri 1 Mart’ta Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne konkordato için başvurdu.

Reklam

Davada konkordatoyla yeniden etkin biçimde faaliyetini sürdürebileceği belirtilen şirketlerin mali darboğaza girdiği ifade edildi.

Mahkeme de şirket ve kişiler iç üç aylık mühlet kararı vererek bilirkişi atadı. Mahkemenin verdiği 6 Mart tarihli tedbir kararıyla birlikte davacılara yönelik herhangi bir icra takibi yapılamayacak.

Üç aylık sürede şirketin borçlarını yapılandırılıp yapılandırılamayacağı incelenecek.