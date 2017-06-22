Glastonbury ‘sessizliğe’ gömüldü

Britanya’da düzenlenen dünyanın en büyük açıkhava festivali ‘Glastonbury’e uğrayan yavru baykuşlar. (Reuters/Dylan Martinez)
Yaramazlara biraz batar!
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın araştırma raporuna Türkiye’nin yüzde 60’ı anaakım medyada yer alan haberlere güvenmiyor. Türkiye, bu sonuçla ankete dahil edilen 36 ülke arasında 23’üncü sırada.
Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Independent, IŞİD’in mensuplarına sosyal medyayı yasakladığını yazdı.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, mevkidaşı Fikri Işık’a gönderdiği IŞİD’le mücadelede YPG ile işbirliğinin zorunlu olduğunu yazdığı mektupla ilgili “Yeterli değil, asıl meseleyi çözmüyor” dedi.
İtalyan La Repubblica gazetesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü baş sayfasından “Kılıçdaroğlu demir gibi, mücadelesi ülkeyi hayrete düşürüyor” sözleriyle anlattı.
691 sayılı yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı.