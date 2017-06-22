Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Glastonbury ‘sessizliğe’ gömüldü


Britanya’da düzenlenen dünyanın en büyük açıkhava festivali ‘Glastonbury’e uğrayan yavru baykuşlar. (Reuters/Dylan Martinez)

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...