Gizlisi saklısı kalmadı: Instagram’da alınan ‘ekran görüntüsü’ bildirim olarak gidecek

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‘Hikayeler’ özelliğini devreye sokarak ‘kabuk değiştiren’ Instagram, bir kullanıcının hikayesinden alınan ekran görüntüsünün karşı tarafa bildirim olarak gideceği yeni özelliğini test etmeye başladı.

Özel mesajlarda ekran görüntüsü aldığınız zaman bildirim gitme özelliği ‘hikayeler’ için geçerli değildi.

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Test aşamasındaki özellikte şimdilik alınan ilk ekran görüntüsünde kullanıcıya bildirim gitmiyor. Ancak, ekran görüntüsü alan kullanıcıyı ‘bir kez daha ekran görüntüsü alırsa’ karşı tarafı bilgilendireceği konusunda uyarıyor.

Instagram’ın denediği bir diğer yenilikte ise, özel mesajlaşılan kullanıcıların o an çevrimiçi olup olmadıklarını gözükecek.

Kullanıcılar ayrıca, özel mesajlar bölümünden istedikleri kullanıcının en son ne zaman Instagram’da aktif olduğuun da görebilecek.