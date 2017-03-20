Gizli tanık ifadesinden: ‘Hayır’cılara gözdağı veren savcı ‘FETÖ’ toplantısına katılmış

‘FETÖ’ soruşturmasında ifade veren gizli bir tanık, referandumda ‘Hayır’ diyeceklerin ‘PKK ile aynı muameleyi göze aldıklarını’ savunan Antalya Başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu’nun ‘FETÖ’ toplantısına katıldığını söyledi.

Kayafoğlu’nun adı, Twitter hesabından paylaştığı “PKK anayasa referandumunda ‘Hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘Hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok” sözleriyle gündeme gelmişti.

Olayın haber olmasından sonra HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Kayafoğlu hakkında inceleme izni verdildiğini, müfettiş raporu hazırlanacağını ve rapor doğrultusunda ‘gereğinin yapılacağını’ söylemişti.

Savcı da toplantıda

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre ‘FETÖ’ soruşturmalarında yer alan gizli tanıklar dört hakim ve savcıyı teşhis etti.

Gizli tanıklardan ‘Çakıl’ın teşhis ettiği isimler arasında ise Antalya Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.

Gizli tanığın verdiği isimlerin, HSYK’nın 17 Mart’ta ihraç ettiği 202 hakim ve savcı arasında bulunmadığı, bu kişilerin halen komisyon başkanı, istinaf mahkemesi üyesi, istinaf mahkemesi daire başkanı ve Antalya’da başsavcı vekili olarak görev yaptığı belirtildi.

Antalya Toros Koleji’nde 2009’dan itibaren çalışmaya başladığını söyleyen gizli tanık şunları kaydetti: “Okulda, yönetim tarafından velilerin katılımıyla düzenlenen toplantılar yapılıyordu. Ayda bir yapılan bu toplantıya, hâkimler savcılar ve üst düzey polisler de katılıyordu. O dönem Antalya Başsavcıvekili olan H.G. de bu toplantılara katılanlardan biriydi. Hâkim ve savcılarla yapılan toplantıya ayrı önem veriliyordu. Örgütün eğitim imamı olan Şerif Ali Tekalan da bir defa okuldaki toplantıya katılmıştı. Bir müddet sonra bu okuldaki kişilerle fikir ayrılığına düştüm ve işsiz kaldım. Daha sonra yine örgüte ait Toros Narenciye Koleji’nde işe girdim. Okulda Atatürk için ‘Veled-i zina, ayyaş, içkici, hovarda’ gibi sözler söylüyorlardı.”