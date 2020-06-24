Gizli tanık 11 yıl sonra ifade verdi; cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

Kars’ta, 11 yıl önce yaşamını yitiren beş çocuk annesi Hatice Özkaçak’ın (61) cinayet olduğu düşünülen ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda eşinin yeğeni K. Ö. (40) cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Özkoçak, 24 Nisan 2009’da, yakınları tarafından, merkeze bağlı Hasçiftlik Köyü’nde başı kanlar içinde ölü bulundu. İnceleme yapan ekipler ölümü şüpheli buldu. Eşinin yeğeni K.Ö., soruşturmada kapsamında gözaltına alınıp utuklandı, bir ay sonra serbest bırakıldı.

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Yıllar sonra bir gizli tanık ifadesi üzerine inşaat işçisi, evli ve dört çocuk babası K. Ö. yeniden gözaltına alındı. Bugün Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

K. Ö.’nün avukatlarından Fettah Çapkurt adliye önünde şunları söyledi:

“11 yıl önce Hasçiftlik köyünde gerçekleştirilen kadın cinayetiyle ilgili bir soruşturma var. Bu soruşturma hala devam etmektedir. Gizli olarak yürütülüyor. Daha önce müvekkilimiz aynı suçla gözaltına alınıp, tutuklanmış bir ay sonra tutukluluk değerlendirmede tahliye edilmiştir. Bugün karşı karşıya kaldığımız husus, 11 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık var. Gizli tanık beyanında, müvekkilimizin olay günü saat 05:00’te köyden çıktığına, maktulenin evine girip, ondan sonra Kars’a geldiğine ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Bu beyanı hayatın olağan akışına, oluş biçimine aykırı olarak görüyoruz. İki-üç aya kadar, hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılacak. Müvekkilimizin suçsuz olduğunu düşünüyoruz. 11 yıl aradan sonra ortaya çıkıp müvekkilimiz aleyhinde beyanlarda bulunan gizli tanık en başta ‘suçu bildirmeme yani 5237 sayılı TCK’nın 278’inci maddesini ihlal etmiştir.”