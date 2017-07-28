Gizli tanığın iddiası: Bakanlık Öcalan’a ‘FETÖ’cü doktor görevlendirdi

Ankara başsavcılığının ‘FETÖ’nün emniyetteki yapılanması’na yönelik soruşturmasında ifadesi alınan ‘Kartal’ kod adlı gizli tanık, PKK lideri Abdllah Öcalan’ın doktorunun ‘FETÖ’cü olduğunu iddia etti.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre gizlik tanık, polis olduğunu ve kendisinin de bir dönem ‘FETÖ’ imamı olduğunu söyledi.

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İddiasını 2009’da yaşadığı bir olaya dayandıran gizli tanık, Ankara emniyetinden sivil bir imamın kendisini arayıp, “Doktor Selçuk abi pasaport almak için gelecek, yardımcı ol” dediğini anlattı.

Emniyete bu kişinin geldiğinde gözlemlerini anlatan tanık, “Doktor Selçuk emniyete geldi, evrakları memur arkadaşa verdi. Daha sonra bayan memur arkadaş ‘S. N. bey, S.N. bey’ diye bağırmaya başladı. Ancak ben gelen kişinin adını Selçuk biliyordum. Daha sonra bayan memur arkadaş, ‘Abi senin getirdiğin adamın evrakı için sesleniyorum, cevap vermiyorsun’ dedi. Böylece bu kişinin gerçek adını öğrendim” dedi.

‘Zengin bir ailenin çocuğu’

Bu olayın üzerine ‘Selçuk’ diye bahsedilen kişiyi araştırmaya başladığını söyleyen tanık Kartal, şöyle devam etti: “Bu şahıs hakkında araştırma yapınca bu kişinin Gaziantep’te zengin bir ailenin çocuğu olduğunu, Ankara’daki bir sağlık ocağında gerçekten doktorluk yaptığını ve daha sonra da Adalet Bakanlığı bünyesinde Abdullah Öcalan’ın doktoru olarak İmralı’da görevlendirildiğini öğrendim.”

Kartal kod adlı gizli tanık, kendisinin de ‘FETÖ’yle Ankara’da çevik kuvvete atandığında tanıştığını ve imamlığa kadar yükseldiğini kaydetti.