‘Gizli hizmet giderleri’: Örtülü ödenekten yılın ilk ayında 163 milyon lira harcandı

Giderleri gizli tutulan örtülü ödenekten yılın ilk ayında 163.8 milyon TL harcama yapıldı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı ocak ayı harcamalarını gösteren tabloda örtülü ödenek, bütçe giderleri içerisinde ‘gizli hizmet giderleri’ olarak yer aldı. Giderleri gizli tutulan örtülü ödenekten ocak ayında 163.8 milyon lira harcandı. Geçen yılın aynı ayına göre örtülü ödenek harcaması 60 milyon lira arttı. 2016’nın ocak ayında bu rakam 103.4 milyon liraydı. 2016’nın tamamında örtülü ödenek üzerinden yapılan harcama ise 1.6 milyar TL’ye ulaşmıştı.

Gözaltılara 358 bin lira

Bütçe giderleri içerisinde ‘güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurma giderleri’ olarak kendisine yer bulan gözaltına alınanlar için yapılan harcamalar 358 bin lira oldu. Ocak ayında bütçeden hizmet alımları için 922.9 milyon lira harcama yapılırken bu kapsamda devletin kesesinden özel güvenlik hizmeti alım giderleri için 14.9 milyon lira çıktı. Temizlik hizmeti alımları için de 28.6 milyon lira harcandı.

Kiralamalara 25 milyon TL

Devlet, kiralama için ocak ayında 25.5 milyon harcarken taşıt kiralamaları için 8.3 milyon TL ödendi. En fazla kira ödemesi ise hizmet binaları için kiralanan yerlere gitti. Devlet, hizmet binaları için ocak ayında 12.1 milyon lira ödedi.

Siyasi partilere de ocak ayında bütçeden 234.6 milyon lira verildi.