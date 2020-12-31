‘Gizli giriş’ten müşteri kabul eden tekel bayisine 3 bin 150 lira ceza

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama saatlerinde satış yapmak için iş yerine ‘gizli giriş‘ten müşteri kabul eden esnaf, polis baskınıyla yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 29 Aralık’ta gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda bulunan tekel bayisinde satış yapıldığı bilgisine ulaştı.

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İşyerinin kepenklerinin kapalı olması üzerine inceleme yapan ekipler, bitişikteki otelin lobisinden tekel bayisine gizli bir giriş olduğunu belirledi.

Raf şeklinde kamufle edilmiş kapıdan içeriye giren polisler, tekel bayisi sahibi Evren Ş.’ye iş yeri açılış kapanış saatlerine riayet etmemek ve Covid-19 salgını tedbirlerine uymamaktan tutanak tutarak 3 bin 150 lira ceza uyguladı.