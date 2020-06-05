Giyim firmasında 4 milyon liralık vurgun: İnternette satılan ürünleri iade edilmiş gibi gösterip parayı hesabına aktarmış

Bir giyim firmasının elektronik mağazacılığı finans bölümünde çalışan Tuncay A., 4 milyon liralık vurgun yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Tuncay A.’nın internet ortamında satılan ürünleri iade edilmiş gibi göstererek ücretlerini kendi hesabına havale ettiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da yaşayan bir giyim firması sahibi, yanında beş yıldır finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A. adlı kişinin dolandırıcılık yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu.

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Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada Tuncay A.’nın internet ortamında satılan ürünlerle ilgili müşteri iade etmiş gibi işlem yaptığı, müşterilere iade edilmesi gereken parayı kendi hesaplarına gönderdiği belirlendi. 2018’den beri aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 4 milyon liralık para çaldığı tespit edildi.

Maltepe’deki evinde gözaltına alınan Tuncay A.’nın sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde yapıldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde bulunan cep telefonu ve iki adet bilgisayara incelenmek üzere el kondu.