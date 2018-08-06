Gito yaylasında mera tartışması: Köylüler çadırı ateşe verdi

Rize’deki Gito yaylasında köylüler, merada hayvanların otlamasına engel olduğunu öne sürdüğü çadırı ateşe verdi.

Çamlıhemşin ilçesinde turistlerin de uğrak yeri olan yaylada Hasan Toroslu adlı yurttaş, yiyecek-içecek satışı yaptığı bir çadır kurdu.

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Ancak yaylacılar, hayvanlarını otlatamadıkları gerekçesiyle Toroslu’nun çadırının kaldırılması için imza toplayarak Çamlıhemşin Kaymakamlığı’na şikayette bulundu.

Yaylaya giden jandarma, tutanak tutarak ceza kestiği Toroslu hakkında ‘mera alanını işgal’den yasal işlem başlattı.

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Çadırı ateş verdiler

Çadırda satışa devam edilirken yaylacıların tepkisi de sürdü. Tartışma ve arbede sırasında adı öğrenilemeyen bir kadın çadıra girip sandalye ile malzemeleri kırdı.

Bir başka yaylacı da benzin dökerek çadırı ateşe verdi. Müdahaleyle söndürülen yangında çadır zarar gördü. Tepkili yaylacılar daha sonra mera alanından ayrıldı. Toroslu, jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çadıra tepki gösteren Emine Candan, otlak alanlara kurulan çadır ve çevresinde kamp yapanlar nedeniyle hayvanlarını otlatamadıklarını belirterek “Çevreye çöp ve camlar atılıyor. Cam şişeler hayvanlarımıza zarar veriyor. Hayvanlarımız merada otlayamayınca ormana gidiyor. Bu kez de yabani hayvanlar saldırıyor. Otlak alanların hayvanlara bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Yaylanın mera alanının işgal altında olduğunu belirten Selime Sarı ise “Yaylanın tadı kaçtı. Ben hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Hayvanlarımı otlatamıyorum. Gitsinler çadırları başka yerde kursunlar. Bu alanlar hayvanlarındır” diye konuştu.

Mera alanının kendilerine bırakılmasını isteyen Maksude Cihan da “Hayvanlarım meraya atılan zararlı maddelerden dolayı zehirlendi. 20 bin TL zararım var. Bu çadırlar mera alanından kalkmalı. Yayla içinde bu kişinin yeri var. Gitsin orada kursun. Burası hepimizin ortak alanıdır” ifadelerini kullandı.

‘İzinleri aldım’

Çadırın sahibi Hasan Toroslu, yayla alanını kiraladığını ifade ederek vergi levhasıyla işletmecilik yaptığını dile getirdi.

Toroslu, “Bunların hepsi rant peşindeler. Kendileri bir şey yapmak istiyor. Beni çekemiyorlar. Ben bu yaylanın insanıyım. Gerekli izinlerimi aldım” diyerek işletmesinin yasal olduğunu savundu.