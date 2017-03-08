Giritli çiftçiden bakanlık önünde ‘bastonlu ve sessiz’ eylem

Yuninastan Tarım Bakanlığı’nın önündeki protestoda bastonu ve gaz maskesiyle ‘sessiz protestosu’na devam eden Giritli çiftçi. (Reuters/Alkis Konstantinidis)
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yapıldı.
Zonguldak’ta düzenledikleri basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) sekiz kişiye, 11 ay 20 günden 1 yıl 11 aya kadar hapis cezaları verildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele darbe girişimi düzenlenen operasyona ilişkin davada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başyaveri albay Ali Yazıcı ifade verdi.
İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük”, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Hayır hayır demektir’ sloganlarıyla yapıldı.
‘Barış için Akademisyenler’ bildirisinin imzacılarından Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu’nun işine YÖK’ten gelen yazıyla son verildi.