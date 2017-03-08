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Yaramazlara biraz batar!

   
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Giritli çiftçiden bakanlık önünde ‘bastonlu ve sessiz’ eylem

Yuninastan Tarım Bakanlığı’nın önündeki protestoda bastonu ve gaz maskesiyle ‘sessiz protestosu’na devam eden Giritli çiftçi. (Reuters/Alkis Konstantinidis)

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‘Birlikte güçlü’: Kadınlar, İstiklal Caddesi’nde ‘Kahkahada hayır var’ dedi

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük”, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Hayır hayır demektir’ sloganlarıyla yapıldı.

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