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Yaramazlara biraz batar!

Girit açıklarında kaybolan turist şeker yiyerek hayatta kaldı

Yunanistan’ın Girit adası açıklarında kaybolan ve yaklaşık iki gün boyunca lastik botun içinde kurtarılmayı bekleyen Yeni Zelandalı turist şeker yiyerek hayatta kaldı.

Fotoğraf: Yunanistan Sahil Güvenlik

BBC’nin haberine göre Türkiye’nin güneyinden yatla Yunanistan’a giden Mike adındaki bir adama yardım ederken Folegandros adasına uğramak için lastik botla açılan Stein, yata tekrar dönmek istediğinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle botun küreklerinden birini kaybederek savruldu.

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Deneyimli bir yelkenci olan Yeni Zelandalı turist, arama kurtarma ekipleri tarafından fark edilebilmek için başının üzerine kırmızı bir çanta koydu ve yanındaki cep aynasıyla güneş ışığını yansıtarak sinyal verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Yunan sahil güvenlik ekipleri, altı tekne, bir helikopter ve bir su altı aracıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler 45 yaşındaki Stein’a yaklaşık 37 saat sonra Girit’in yaklaşık 100 kilometre açıklarında ulaştı. Bu süre zarfında Stein üşümemek için vücudunu plastik torbalarla sarıp şeker yiyerek hayatta kaldı.

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