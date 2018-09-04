‘Girişimci değil yalancı’ iddiası: ‘İlk yerli anakart’ haberi tartışma yarattı

Haber ajanslarının “Türkiye’nin ilk yerli anakartını üretti” dediği girişimci Ferit Borku’nun aslında üretim yapmadığı, Çin malı bir anakartı kopyaladığı öne sürüldü.

‘Mikro Aygıtlar Ltd.Şti. yönetim kurulu başkanı’ 18 yaşındaki Ferit Borku’ya dair ilk haberlere Mayıs 2018’de rastlanıyor. Hürriyet yazarı Cansel Oruç, 17 Mayıs 2018’de kaleme aldığı yazısında, Borku’nun ilk milli anakartı ürettiğini savundu

Reklam

Aynı medya grubuna bağlı DHA da 29 Ağustos’ta ‘İlk milli anakartı üreten genç girişimci, destek bekliyor’ başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, Borku’nun devletten destek beklediğine ilişkin sözleri de yer aldı.

AA ve İHA da Borku’nun yerli anakart ürettiğine dair haber servis etti. Bu haberler internet medyasında yer buldu.

Reklam

‘Kendisi üretmedi, Çin’den aldı’

Ancak Güneş gazetesi, bugünkü sayısının manşetinde Borku’yla ilgili farklı bir iddiayı gündeme getirdi. Haberde, Borku’nun imal ettiğini söylediği anakartın aslında Çin malı olduğu ifade edildi.

Yine gazetenin iddiasına göre Borku, Ar-Ge harcamaları için 436 bin liralık naylon fatura düzenledi, devletten hibe istedi. Haberde, anakartın Çinli şirket Dianjitek firmasına ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Güneş, Dianjitek’in ‘ITX-K37X67 V1.4’ model anakartını üç yıl önce satışa çıkardığını belirterek ürünün 120 dolara satın alınabildiğini aktardı. Haberde, “Ferit Borku’nun 120 dolara temin ettiği anakart üzerinde yaptığı değişiklikler ise pleksiye kazınmış logoyla imzalar ve etrafına yerleştirdiği 5-10 liralık şerit led aydınlatması” dendi.

Öte yandan bugün AA ve İHA, ilgili haberlerini, abone olmayanlara da açık durumdaki internet sitelerinden kaldırdı.