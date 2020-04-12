Giriş-çıkışa kontrol: Rize’de vaka görülmeyen ilçelere ‘kontrollü izolasyon’

Rize’de corona virüsü görülmeyen bazı ilçe, belde ve mahallelerde, belediye başkanları ve muhtarların talebi sonrası ‘kontrollü izolasyon’ uygulanacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin birçok kentinde, ilçe, mahalle, köy ve binalarda vaka görülmesi üzerine 14 günlüğüne karantina kararı alınmıştı. Karantina sürelerinin bazıları bitti, bazıları da devam ediyor.

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Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Pandemi Kurulu’nun vaka görülmeyen yerlere özgü getirilecek sınırlamanın riski azaltacağını bildirdiği belirtildi.

Buna göre Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleri, Tunca beldesi, Büyükköy beldesi ile buralara bağlı mahalle ve köylerde giriş-çıkışlar sınırlandırılacak.

Açıklamada, 10 maddede uygulamanın nasıl olacağı şöyle anlatıldı:

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​*Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları gerekmektedir.

*Muhtarlarımızın kendi mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulguları olanların adreslerinin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi talep edilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bildirilen bu adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır.

*Sağlık personeli tarafından kontroller hastalarımızın mahremiyeti de dikkate alınarak şayet evleri müsait ise evlerinin önünde, müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır.

*Sağlık personelinin kontrolleri sonrasında şikâyetleri hafif olan vatandaşlarımız ev halkıyla mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Lüzum görülen vatandaşlarımız ise sağlık kuruluşlarına intikal etmesi sağlanacaktır.

*Söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etmekle birlikte işyerlerinin bu yerleşim yerlerinin dışında olması nedeniyle düzenli olarak dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız, ilçelerde kaymakamlıklara, beldelerde ise muhtarlara bildirmeleri kaydıyla kendilerinin ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması halinde gerekli izinler verilecek ve isimleri giriş-çıkış noktalarına bildirilecektir. Böylelikle işlerine kontrollü bir şekilde gidip gelebileceklerdir. Kendisi veya aile fertlerinde hastalık bulgusu olan kişiler ise mutlak olarak izole edilecektir.

*Hiçbir şikâyeti olmayan vatandaşlarımızın yaşadıkları evlerden bir kişi temel ihtiyaçların (bakkal, market alışverişi, ilaç v.b) karşılanması için gerekli kişisel tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydıyla yerleşim yeri sınırları içinde dışarı çıkabileceklerdir.

*Söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etmekle birlikte hastalık bulgusu olmayan ailelerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere öncelikle ilçe veya belde sınırlarında bu ihtiyaçlarını karşılamaları, şayet bu ihtiyaçlarını bu yerleşim yerlerinde karşılayamıyorlar ise aileden bir kişi ve haftada en fazla bir kez ilçelerde kaymakamlıklar, beldelerde ise muhtarlar tarafından, kendilerinin ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması durumunda gerekli izinler verildikten sonra giriş ve çıkışları sağlanacaktır.

*Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri hemen sağlık görevlilerine veya 112’ye bildirilecektir.

*Söz konusu yerleşim yerleri ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile insani ihtiyaçları (ekmek fırını, ilaç v.b) getiren kişi veya kurumların kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır.

*Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise 155, 156 ve 112 numaralı telefonlar aranarak bildirmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek elemanlarınca derhal karşılanacaktır.