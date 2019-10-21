Giresun’daki selde su baskınını önlemeye çalışırken hayatını kaybetti

Giresun’un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yaşanan sel ve heyelanda 65 yaşındaki Hasan Zamba yaşamını yitirdi.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle ilçede dereler taşarken bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.
Eynesil’e bağlı Kemerli köyünde meydana gelen heyelanda ise Zamba toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri Zamba’yı bulmak için çalışma başlattı.
65 yaşındaki adamın sağanağın ardından evinin yanındaki dere yatağının önünü açarak su baskınını engellemeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.