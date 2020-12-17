Giresun’daki selde kaybolan iki araç dört ay sonra derede bulundu

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan iki araç derede bulundu.

Kentte yaşanan sel felaketinde sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 17 bina yıkılmış, 361 binada hasar oluşmuştu.

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AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, ilçenin Taşlıca ve Cartoğlu mevkilerinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında Aksu Deresi’nde iki araca rastladı.

İş makineleri temin edilerek dereden çıkarılan araçların motor ve şasi numaraları incelendi.

Araçların 22 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketi sonucu kaybolan 34 UV 7426 plakalı Nazife İnan ve 55 ACP 139 plakalı Barış Aslan adına kayıtlı araçlar olduğu tespit edildi.

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Araçlar, Dereli Emniyet Amirliği otoparkına götürüldü.