Giresun’da üniversitelileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 12 yaralı

Giresun’da üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması nedeniyle uçuruma yuvarlandı. Minibüsteki beş öğrencinin yaralandığı kazada, yedi kişi de kazazedelere yardım ederken yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, sabah saatlerinde Dereli ilçesinin, Kuzualan mevkiinde meydana geldi. Kuzualan Tabiat Parkı’nı ziyarete giden üniversite öğrencilerini taşıyan Şükrü Kayaış yönetimindeki minibüs, iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle uçuruma yuvarlanarak devrildi.

Reklam

Kazada minibüste bulunan beş öğrenci yaralandı. Kazazedelere yardım için yamaçtan aşağı koşan yedi kişi de düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerin bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.