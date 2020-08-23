Giresun’da son durum: 17 bina yıkıldı, 361 binada hasar var

Giresun’da sağanak yağışın ardından meydana gelen selde yüzlerce binada hasar oluştu.

Fotoğraf: AA

Kentte dün akşamdan itibaren başlayan yağış sonrası dere yatağı taşmış, kent sokaklarında sele neden olmuştu.

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Derelerin taşması sonucu dün gece itibariyle su baskınları yaşandı. AFAD, sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini bildirdi.

İşyerleri zarar gördü

Dereli ilçesinde, derenin taşması sonucu evlerin yanı sıra birçok işyeri zarar gördü. İşyerlerindeki ürünler kullanılamaz hale geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet Giresun’a gitti.

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Rekor yağış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ben de ilk defa böyle bir taşkın, böyle bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, dün ağustos ayı ortalamasının 1.5 katı kadar yağmurun bir günde yağdığını, bunun 135 milimetreye denk geldiğini ifade etti.

1000 personel görevde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiye göre, 118 köy yolu kapanırken bunlardan bazıları açıldı. Bakanlıklardan 944 personel alanda görev yapıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Doğankent’te dört yıkık, 200 az, Dereli’de üç yıkık, 152 az ve Yağlıdere’de 10 yıkık, dokuz az hasarlı bina tespiti yaptık” dedi.

Pakdemirli ise tarımsal hasarın beklenenden az olduğunu belirterek bölgeye 5 milyon lira destek sağlanacağını söyledi.