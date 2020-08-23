Giresun’da selin yarattığı yıkım fotoğraflara yansıdı

Giresun’da dün akşamdan itibaren etkili olan yağış sele neden oldu. Dere yataklarından suların da taşmasıyla yollar ve caddeler göle döndü. Çok sayıda otomobil ve dükkan çamura gömüldü.
Selin kentte yarattığı hasar fotoğraflara da yansıdı…
Yaramazlara biraz batar!
Giresun’da dün akşamdan itibaren etkili olan yağış sele neden oldu. Dere yataklarından suların da taşmasıyla yollar ve caddeler göle döndü. Çok sayıda otomobil ve dükkan çamura gömüldü.
Selin kentte yarattığı hasar fotoğraflara da yansıdı…
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Alper Eker, tırmanışa geçen ‘corona’ vakalarına dikkat çekerek hastalığı ciddiye almayıp kurallara uymayanları uyardı: “Boğulma eşiğine gelen hastalar çırpınarak ölebiliyor.”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘eşitsizlikleri gideren bir anlaşma’ olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına bir günde 1559 ihbar ve şikayetin geldiğini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix’te yayınlanacak bir filmle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulundu.
Giresun’daki selde beş kişi hayatını kaybetti.