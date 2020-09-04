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Yaramazlara biraz batar!

Giresun’da sel mağduru ilçelerde kamulaştırma için TOKİ’ye yetki

Giresun’da sel felaketi yaşanan Doğankent ve Dereli ilçelerinde kamulaştırma için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) yetki verildi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı cumhurbaşkanı kararı kapsamında, TOKİ, söz konusu ilçelerde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazları kamulaştıracak.

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Kentte 22 Ağustos akşamı başlayan sağanak yağışla Piraziz ilçesinde, Ordu sınırında bulunan Abdal Deresi taşmış, birçok yol ve park su altında kalmıştı. En olumsuz etkilenen ilçe ise Dereli olmuştu. Selde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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