Giresun’da sel mağduru ilçelerde kamulaştırma için TOKİ’ye yetki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘cumhur ittifakı’nın seçimlerin yapılacağı 2023 yılına kadar devam etmesinin zor olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ‘erken seçim’ gibi her türlü sürprize hazır olması gerektiğini söyledi.