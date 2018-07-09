Giresun’da PKK’lılarla çatışma: 24 yaşındaki uzman çavuş hayatını kaybetti

Giresun’da PKK’lılarla çıkan çatışmada 24 yaşındaki uzman çavuş Ali Cevizci hayatını kaybetti.

Güce ilçesindeki Körükbelen yaylası kırsalındaki askerlere bugün saat 05.00 sıralarına ateş açıldı.

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PKK’lıların saldırısında Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı’nda görevli jandarma uzman çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı.

Ambulansla Güce Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cevizci, ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Cevizci burada hayatını kaybetti.

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Cevizci’nin ölüm haberi, memleketi Konya’nın Ilgın ilçesindeki Yukarı Çiğil köyünde yaşayan ailesine verildi.

Asker üç yıllık uzman çavuştu. Bir buçuk ay önce de Mehmet Akif isimli oğlunun dünyaya gelmişti.