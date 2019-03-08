Giresun’da kadına taciz ve dayağa isyan: Kalabalık adiye önünde toplandı

Giresun’un Eynesil ilçesi dün gece 19 yaşında bir genç kızın tacize uğradıktan sonra dövülerek hastanelik edilmesi nedeniyle karıştı. Şüpheliyi linç etmek isteyen kalabalık bir grup karakol önünde gösteri yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Eynesil ilçesi Aralık köyünde akşam saatlerinde dershaneden çıkıp, evine giden E.A., iddiaya göre yolda, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Ardından genç kızı sürükleyerek, darbeden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

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Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli, sorgusunun ardından Görele Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

