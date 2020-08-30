Giresun’da iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı: Dört kişi aranıyor

Sakarya’da yaşayan 22 yaşındaki ikiz kardeşler Tunahan ile Batuhan Ayvaz’a temmuz ayında Covid-19 tanısı konuldu. Hastalığı atlatan ikizler, gençler arasında yaygın olan “Bana bir şey olmaz; hafif atlatırım” algısını eleştirdi “Evet yaşlılara göre hafif atlatıyorsun ama büyüklerin var. Yani gençler önce başkasını sonra kendisini düşünecek.”