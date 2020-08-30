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Yaramazlara biraz batar!

Giresun’da iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı: Dört kişi aranıyor

Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan altı kişiden ikisinin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu.

Fotoğraf: AA

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 12’ye yükselirken, dört kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

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Kentte 22 Ağustos akşamı başlayan sağanak yağışla Piraziz ilçesinde, Ordu sınırında bulunan Abdal Deresi taşmış, birçok yol ve park su altında kalmıştı. En olumsuz etkilenen ilçe ise Dereli olmuştu.

Giresun’da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı: Altı kişi aranıyor

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